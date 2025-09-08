Trump, yeni bir küresel krizin fitilini ateşledi

ABD'de göreve geldiğinden bu yana özellikle aldığı ek vergi kararları ile tüm dünya piyasalarını sarsan ABD Başkanı Trump Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlar uygulamaya hazır olduğunu açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'ya yönelik yaptırımların ikinci aşamasına geçmeye hazır olduğunu söyledi. Beyaz Saray'da bir muhabirin Rusya'ya yönelik yaptırımların ikinci aşamasına geçmeye hazır olup olmadığı sorusuna Trump, "Evet, hazırım" yanıtını verdi. Trump, Rusya’yı defalarca yeni yaptırımlarla tehdit etmiş ancak Rusya-Ukrayna arasındaki görüşmeler devam ederken yaptırımları ertelemişti. İHA