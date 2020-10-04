Trump'ın ekibindeki koronavirüs hastaları açıklandı

ABD yönetiminde koronavirüs testi pozitif olan ve Başkan Trump’la temas eden kişiler arasında; Başkanın danışmanı Hope Hicks, sekreteri Nicholas Luna, seçim kampanyası müdürü Bill Stephien bulunuyor.

Başkan Trump ile temas eden ve koronavirüs testi pozitif olan diğer kişiler ise Utah Senatörü Mike Lee, Kuzey Carolina Senatörü Thom Tillis, Kellyanne Conway, Ronna McDaniel, John I. Jenkins, geçen cumartesi Beyaz Saray’da etkinliğe katılan Chris Christie yer alıyor.