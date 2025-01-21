Trump'tan kararname yağmuru: Çok sayıda tartışmalı kararı yayınladı

ABD'nin 47’nci başkanı seçilen Trump, 4 yıl aradan sonra Kongre'de yemin ederek "Amerika'nın altın çağı şimdi başlıyor. Her gün Amerika'yı önceliğimiz yapacağız" diyerek görevine başlarken art arda imzaladığı kararnamelerle dikkat çekti.

ABD'nin 47’nci başkanı Donald Trump, başkanlık yeminin ardından bir konuşma yaptı. Teşekkür ederek sözlerine başlayan Trump, “Amerika'nın altın çağı şimdi başlıyor. Her gün Amerika'yı önceliğimiz yapacağız. Güvenliğimiz sağlanacak, adalet sistemimiz yeniden dengelenecek. Adaletten yoksun bir şekilde devam eden bu silahlarla ilgili tutum da değişecek” dedi.

Önceliklerinin gururlu ve zengin bir ülke inşa etmek olduğunu belirten Trump, “Amerika yakında çok daha büyük ve güçlü olacak, daha önce hiç olmadığı kadar. Herkes bize saygı duyacak. ABD daha önce hiç elde etmediği bir şansa sahip, herkes bize saygı duyacak. Bir güven kriziyle karşı karşıyayız maalesef. Halkımız hak ettiği yerde değil, içeride bir krizle karşı karşıyayız. Dışarıda da birbiri ardına felaketler yaşanıyor. Suça karışanlara toleransımız yok. Kendi vatandaşlarına her türlü yardımı yapacak ama yabancılara aynısı yapmayacağız. Bugünden itibaren bunların hepsi çok hızlı bir şekilde değişecek” diye konuştu.

‘BUGÜN ÖZGÜRLEŞME GÜNÜ’

Donald Trump, tekrar birlik ve sadakati yaşayacaklarını kaydederek, “Benim son seçimimim korkunç bir ihaneti geri çevirmemiz için bir fırsat. Şu andan itibaren Amerika'nın düşüşü geride kalmıştır. Özgürlüklerimiz ve milletimizin kaderi engellenemeyecek. Ben çok ciddi meydan okumalarla karşı karşıya kaldım ve çok şey öğrendim. Özgürlüğümü elimden almak istediler, yaşamımı elimden almak istediler bu yolda. Ben Tanrı tarafından Amerika'yı yeniden büyük yapmak için kurtarıldım. O yüzden bizim iktidarımızın her gününde, birlikte güç ve kararlılıkla çalışacağız. Din ve etnik köken ayrımı gözetmeden bugün itibaren çalışmaya başlayacağız. Bugün özgürleşme günü. Son başkanlık yarışı en görkemli ve en oyun değiştirici başkanlık yarışı olarak hatırlansın istiyorum” ifadelerini kullandı.

'MEKSİKA KÖRFEZİ'NİN İSMİNİ AMERİKA KÖRFEZİ OLARAK DEĞİŞTİRECEĞİZ'

Milli beraberliğin Amerika’ya geri döndüğünü vurgulayan Trump, şunları söyledi:

“Her yaptığımız şey başarıya odaklı olacak, ülkemizi unutmayacağız, anayasamızı unutmayacağız, Tanrımızı unutmayacağız. Bugün birçok tarihi anlaşmaya imza atıyoruz. Güney sınırıyla ilgili acil bir anlaşma imzalıyorum, sınırlarımızın güvenliği için. Bütün yasa dışı girişler durdurulacak, milyonlarca suçluyu nereden geliyorsa oraya geri göndereceğiz. Meksika'da olan Meksika'da kalacak. Kartellere, terör gruplarına yönelik de imzalar atacağım.

Ulusal enerji acil durumu ilan ediyorum. Amerika yeniden üreten bir ülke olacak. Hiç kimsede olmayan petrol ve gaz, biz bunu kullanacağız. Krizleri bitireceğiz, Amerikan enerjisini tüm dünyaya ihraç edeceğiz. Yeniden zengin bir ülke olacağız. Yeni yeşil anlaşmayı da iptal edeceğiz, kendi endüstrimizi kuracağız, kendi çalışanlarımıza fayda sağlayacağız. Diğer ülkelere de vergi getireceğiz, kendi vatandaşlarımızın zengin olması için çalışacağız. Amerikan rüyası yeniden canlanacak. Verimlilik Bakanlığı oluşturacağız. Yıllar yıllar sonra Anayasa'ya karşı yapılan tüm çabalardan sonra ifade özgürlüğünü geri getirecek kararnameleri imzalayacağım.

Şehirlerimize yeniden kanun ve düzen getireceğiz. İki cinsiyet olacak, kadın ve erkek. Bu hafta tekrar Covid aşılamasına karşı çıkan ordu mensuplarını da yeniden ordumuza geri kazandıracağım. Görevi devralmadan önce Orta Doğu'daki rehineler evlerine geri dönüyor, ben göreve başlamadan bir gün önce. Amerika, dünyaya en güçlü en saygıdeğer ülke olduğunu yeniden hatırlatacak. Bugünden itibaren Meksika Körfezi'nin ismini Amerika Körfezi olarak değiştireceğiz. Panama Kanalı'nı geri alacağız."

Donald Trump, Amerika için imkansız, diye bir şey olmadığını belirterek, "Son yıllarda bizim toplumumuz çok acı çekti ama yeniden daha büyük yapacağız. Daha önce hiçbir toplumun yaşamadığı dayanışmayı yaşayacak. Daha önce olmadığı gibi kazanacağız. Düşmeyeceğiz, düşmeyeceğiz. Bugün itibaren ABD bağımsız egemen bir devlet olacak. Cesurca hayal edeceğiz. Tanrı Amerika'yı korusun" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin 47. Başkanı Donald Trump, ikinci başkanlık dönemine hızlı ve radikal bir başlangıç yaptı. Trump, yemin töreninin ardından Oval Ofis'te ve Capital One Arena’da düzenlediği etkinliklerde, önceki yönetimin politikalarını tersine çeviren ve kendi yönetim anlayışını ortaya koyan bir dizi yürütme kararına imza attı.

Güney sınırında ulusal acil durum ilanı

Trump’ın ilk adımı, ABD güney sınırında ulusal acil durum ilan etmek oldu. Bu kararnameyle Savunma Bakanlığı’na ve İç Güvenlik Bakanlığı’na (DHS), sınıra daha fazla kaynak ve personel tahsis etme yetkisi verildi. Ayrıca, Ulusal Muhafızlar ve Hazır Yedek Kuvvetler, sınır güvenliğini sağlamak üzere görevlendirildi. Trump, bu kararın gerekçesini, “Amerika’nın egemenliği saldırı altında. Sınırlarımızın bütünlüğüne yönelik bu tehdit, ulusumuz için ciddi bir tehlike oluşturuyor.” sözleriyle açıkladı. Yürütme emri, sınırda bulunan personelin güç kullanma politikalarının revize edilmesini de içeriyor. Trump, sınır duvarının tamamlanması için ABD Savunma Bakanlığı kaynaklarının ve silahlı kuvvetlerin devreye alınacağını duyurdu.

Biden politikalarını geri çeviren kararlar

Trump, Oval Ofis’te Biden yönetiminin birçok politikası ve kararını geri çeviren bir dizi başkanlık emri imzaladı. Öne çıkanlar şu şekilde sıralandı:

Göçmen Ailelerini Birleştiren Görev Gücünün Dağıtılması: Biden döneminde kurulan ve göçmen aileleri yeniden bir araya getiren bu görev gücü, 795 çocuğu ebeveynleriyle birleştirmişti. Trump, bu yapının artık dağıtıldığını açıkladı.

Paris İklim Anlaşması’ndan Çekilme: ABD, yeniden bu anlaşmadan çekildi ve Birleşmiş Milletler’e durumu bildiren resmi mektup gönderildi.

Küba’nın Terör Destekleyen Devlet Statüsünün Geri Getirilmesi: Biden’ın bu statüyü kaldırma kararı iptal edildi.

Batı Şeria Yaptırımlarının İptali: Biden yönetiminin Batı Şeria'da şiddeti kışkırtmakla suçlanan Yahudi yerleşimcilere yönelik uyguladığı yaptırımlar kaldırıldı.

Yapay Zeka Düzenlemelerinin İptali: Yapay zekanın risklerini azaltmayı hedefleyen düzenlemeler yürürlükten kaldırıldı.

Trump ayrıca, doğumla vatandaşlık hakkını sona erdiren bir kararname imzalayarak, bu konuda anayasa değişikliği yapılması gerektiğini vurguladı. “Doğumla vatandaşlık artık tarih olacak” dedi.

6 Ocak kongre baskını davalarına af

Trump, 6 Ocak 2021’deki kongre baskınıyla ilgili suçlanan ya da hüküm giyen yaklaşık bin 500 kişi için af çıkardı. Bu kişiler arasında aşırı sağcı gruplar Oath Keepers ve Proud Boys üyeleri de bulunuyor.

“Bu insanlar haksız yere yargılandı ve cezalandırıldı. Bu, Amerikan halkına bir ihanettir” diyen Trump, Adalet Bakanlığı’na kalan davaların düşürülmesi talimatını verdi.

Dünya Sağlık Örgütü’nden çekilme

Trump, ABD’nin Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) çekilmek için bir kararname imzaladığını duyurdu. Bu karar, DSÖ’nün Covid-19 salgınına müdahalesindeki eksiklikler ve Çin üzerindeki etkisi nedeniyle alındı.

“DSÖ reform yapmayı başaramadı ve Amerika’ya haksız taleplerde bulundu. Bu yüzden artık bu yapıyla bağımız kalmayacak” dedi.

TikTok yasağının geciktirilmesi

Trump, TikTok yasağını 75 gün erteleyen bir kararname imzaladı. Bu karar, sosyal medya platformunun geleceğini belirsiz bırakırken, Trump TikTok kullanıcılarının önemini vurguladı ve “TikTok, genç kullanıcılarla ilgili önemli bir platform. Ancak Çin’in buradan bilgi toplamasına izin veremeyiz. Bu konuda kararı biz vereceğiz” dedi.

Savunma ve güvenlik politikaları

Trump, Savunma Bakanlığı’na ve Kuzey Amerika Hava-Uzay Savunma Komutanlığı’na (NORTHCOM), sınır güvenliği ve Amerika’nın toprak bütünlüğü için kapsamlı planlamalar yapma talimatı verdi. Ayrıca, Biden döneminde güvenlik izni bulunan 51 eski istihbarat yetkilisinin izinlerini iptal etti. Bu isimler arasında eski CIA direktörleri ve ulusal güvenlik danışmanları yer alıyor. Trump, bu kararın gerekçesini “Bu kişiler, ulusal güvenlik sistemimizi istismar etti. Artık bu tür ihmallere yer olmayacak.” şeklinde açıkladı.

Ticaret ve ekonomi politikaları

Trump, ticaret politikalarında da radikal adımlar attı. 1 Şubat itibarıyla Kanada ve Meksika’dan yapılan ithalata %25 gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. Ayrıca, Çin’den yapılan ithalatlara cezai tarifeler uygulamaya devam edeceğini belirtti. “Amerika’nın ticaret sistemini yeniden şekillendireceğiz. Bu ülkenin zenginliğini çalanlara karşı duracağız” dedi.

Karteller ve göçle mücadele

Trump, uyuşturucu kartellerini yabancı terör örgütü ilan ederek, bu örgütlere karşı daha sert yasal ve mali yaptırımlar uygulanacağını duyurdu. “Karteller, yalnızca Meksika için değil, Amerika için de bir tehdit. Bu tehdide karşı kararlılıkla mücadele edeceğiz” dedi. Göç politikaları kapsamında, yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesini hızlandıran kararlar alan Trump, sınır duvarının tamamlanması için ek kaynak ayrılacağını belirtti.

Trump’tan son mesaj: “Amerika’nın güçlü dönemi başlıyor”

Oval Ofis’teki imza töreninde Trump, şunları söyledi:

“Amerika’nın egemenliğini ve güvenliğini korumak için her türlü adımı atacağız. Bu ulusu yeniden büyük, güçlü ve gururlu bir konuma getireceğiz. Amerika’nın güçlü dönemi başlıyor.”

Kuzey Kore’yi “nükleer güç” olarak tanımladı

ABD Başkanı Donald Trump, yemin ederek göreve başlamasının ardından Oval Ofis’te Kuzey Kore ile ilgili açıklamalarda bulundu. İlk başkanlığı döneminde Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile görüştüğünü hatırlatan Trump, "İnsanlar onu muazzam bir tehdit olarak görüyordu, ama ben onu sevdim, o da beni sevdi ve onunla çok iyi anlaştık" dedi. Kim için “O bir nükleer güç” ifadelerini kullanan Trump, “Sanırım Beyaz Saray'a geri döndüğümü gördüğünde mutlu olacak” şeklinde konuştu.

Diplomasiye dönüş sinyali olarak yorumlandı

Seçim kampanyası süresince Kim ile olan kişisel ilişkisinden sıkça söz eden Trump’ın son açıklamaları, Kuzey Kore ile diplomasiye dönüş sinyali olarak yorumlandı. İlk görev döneminde Kuzey Kore ile diplomasi trafiği başlatan Trump, Kim ile ilk görüşmesini 12 Haziran 2018'de Singapur’da gerçekleştirmiş, ikili 26-27 Şubat 2019'da ise Vietnam'da bir araya gelmişti. Trump ve Kim, son görüşmelerini 30 Haziran 2019'da Koreler arasındaki silahsızlandırılmış bölgede yapmıştı. Sembolik olarak Kuzey Kore topraklarına geçen Trump, Kuzey Kore'ye ayak basan görevdeki ilk ABD Başkanı olmuştu. Buna rağmen Kore’nin nükleer silahlardan arındırılması ve ilişkilerin normalleşmesine yönelik müzakerelerden sonuç alınamamıştı. Washington - Pyongyang arasındaki gerginlik ABD Başkanı Joe Biden’ın döneminde yeniden zirveye ulaşmıştı.

Trump'ın son mesajı: “Amerika'nın geleceği parlak”

Trump, konuşmasının sonunda Amerikan halkına şu sözlerle seslendi: “Bu büyük ulusu yeniden inşa etmeye söz veriyorum. Geleceğimiz parlak, birliğimiz güçlü ve yeniden büyük bir Amerika'yı birlikte inşa ediyoruz. Tanrı ABD'yi korusun”

Biden’ın af politikalarına eleştiri: “Talihsiz bir karar”

ABD Başkanı Donald Trump, yemin töreni sonrası çıkışta yaptığı açıklamada, eski Başkan Joe Biden’ın görev süresinin son günlerinde çıkardığı af kararlarını sert bir dille eleştirdi. Trump, bu kararları “talihsiz” olarak nitelendirdi ve gelecekte bu konuyu daha detaylı tartışacağını ifade etti.

“Biden’ın af kararları hayal kırıklığı”

Trump, yemin töreninin ardından çıkışta konuşarak, Biden yönetiminin çok fazla suçluyu affettiğini belirtti. “Bunun yapılmasının talihsiz olduğunu düşündüm” diyen Trump, bu tür kararların adalet sistemine zarar verdiğini savundu. Ayrıca, Biden’ın affettiği kişiler arasında ailesinin ve yakın çevresinin bulunmasının etik açıdan sorunlu olduğunu ima etti.

Trump, bu konuya ilişkin "Şimdi bunu tartışmayacağız, tartışmak için bolca zamanımız var" diye ekledi.

DHA / İHA