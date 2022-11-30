Türk TIR'cılar donarak ölmekten son anda kurtuldu

Rusya Federasyonu’na bağlı Komi Cumhuriyeti’nde donma tehlikesi geçiren Türk TIR şoförlerine tıbbi müdahalede bulunulduğu bildirildi.

Komiinform’un haberine göre, hava sıcaklığının -20 derecenin altına indiği bölgede, jeneratörü bozulan bir TIR’ın şoförleri acil durum sinyali verdi.

Yerel yetkililerinin iki adet yeni akü sağladığı aracın onarımının yapıldığı sırada, üç TIR’ın daha soğuktan hareket edemediği, ardından beş TIR’da aynı sorunun yaşandığı belirtildi.

Sısolskiy bölge yönetiminin yetkililerinin Türk TIR şoförlerine çay ikramı yaptığı, üzerlerinde ince kıyafetler bulunan ve donma tehlikesi geçiren sürücülere tıbbi müdahalede bulunulduğu bildirildi.