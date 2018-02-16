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  3. 16 Şubat 2018 14:05

Türkiye ve ABD'den ortak deklarasyon

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın Türkiye ziyaretinde yaptığı görüşmelerinin ardından iki ülke ortak deklerasyon yayınladı.

Türkiye ve ABD'den ortak deklarasyon
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ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Türkiye ziyeretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüştü. ABD ve Türkiye arasında gerçekleştirilen üst düzey görüşme sonrası taraflar ortak deklarasyon açıkladı. 

Türkiye ve ABD'nin yayınladığı ortak deklarasyonda; 

"Suriye içinde oldu-bitti ve demografik değişim yaratacak tüm girişimlere yönelik kararlı bir duruş sergileyeceğiz.

İki ülke arasındaki sorunların çözümü için en geç Mart ortasına kadar ortak mekanizma kurulması kararlaştırıldı

Türkiye ve ABD, Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve ulusal birliğinin muhafazasına olan bağlılıklarını teyit ederler" ifadelerine yer verildi. 

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AA

türkiye , deklerasyon , abd
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