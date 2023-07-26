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Türkiye ve Tacikastan arasında askeri iş birliği anlaşması

Türkiye ve Tacikastan arasında askeri iş birliği anlaşması
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Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF) Türkiye ve Tacikistan arasında mali iş birliği anlaşması ile nakdi yardım uygulama protokolü imzaland

TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi'nde bu yıl 16'ncısı düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF) ikili görüşmelere de ev sahipliği yapıyor.  Bu kapsamda, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Tacikistan Savunma Bakanı Orgeneral Şerali Mirzo ile bir araya geldi. İkili, görüşmenin ardından düzenlenen imza törenine katıldı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Tacikistan Savunma Bakanı Orgeneral Şerali Mirzo tarafından, iki ülke arasında askeri mali iş birliği anlaşması ile nakdi yardım uygulama protokolü imzalandı.  

DHA

Etiketler türkiye tacikistan askeri mali iş birliği
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