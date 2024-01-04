Türkiye'deki casus operasyonu İsrail basınında

İstanbul merkezli 8 ilde İsrail İstihbarat Servisi adına casusluk yaptığı iddiasıyla 33 kişinin gözaltına alındığı operasyon İsrail basınında yankı buldu.

Times of Israel'de yer alan haberde, operasyonun İsrail'in yurtdışındaki Hamas üyelerine yönelik tehditlerinin ardından geldiğine dikkat çekilirken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın operasyonla ilgili açıklaması da paylaşıldı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin milli birlik ve beraberliğine karşı yürütülen casusluk faaliyetlerine asla izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, operasyonda ele geçirilen 143 bin 830 euro, 23 bin 680 dolar ve bir ruhsatsız tabanca da haberde yer alan detaylardan oldu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, operasyonla ilgili yorum yapmayı reddetti.

Gelişmeyi sayfalarına taşıyan Haaretz gazetesi de, gözaltına alınan kişilerin Mossad'la bağlantılı oldukları ve Türkiye'deki Filistinlilerle, İsrailli muhalif aktivistlere yönelik casusluk faaliyeti yürüttükleri iddiasını okuyucularına aktardı.

AA'nın konuyla ilgili haberini kaynak olarak gösteren gazete, İsrailli yetkililerin şüphelilerle sosyal medya üzerinden temasa geçtiğine yönelik iddiaları da gündeme taşıdı.

Türkiye'nin Hamas'ı bir terör örgütü olarak görmediğini hatırlatan Jerusalem Post gazetesi, gözaltılarla ilgili ulaştıkları İsrail Başbakanlık Ofisi ve Dışişleri Bakanlığı'nın sorulara yanıt vermediğini aktardı.

Haberde, operasyon kapsamında yapılan ev baskınlarının ve kelepçelenen şüphelilere ait görüntülerin medyaya servis edildiğine dikkat çekildi.

Ynet haber sitesiyse, Türkiye'deki operasyonun İsrail iç istihbarat servisi Şin Bet'in direktörlüğünü yürüten Ronen Bar'ın ses kayıtlarının ardından geldiğine dikkat çekildi.

Geçen haftalarda İsrail medyası tarafından yayımlanan kayıtlarda Bar, "Savaş kabinesi bize Hamas'ı yok etme görevi verdi. Ve bunu yapmaya kararlıyız. Bu bizim Münihimiz. Gazze'de, Batı Şeria'da, Türkiye'de, Katar'da. Yıllar sürse bile, görevi tamamlamak için orada olacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Geçen ay Wall Street Journal'da çıkan haberde de, İsrail istihbaratının yurtdışındaki Hamas yetkililerine yönelik suikastlar planladığı öne sürülmüştü.

Haberlerin ardından Ankara'daki güvenlik kaynakları, bu tip eylemlerin "ciddi sonuçları olacağına" ilişkin açıklamalar yapmıştı.