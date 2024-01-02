Türkiye'de İsrail için casusluk yapan 33 kişi yakalandı

İsrail İstihbarat Servisi için Türkiye'de yabancı uyruklulara yönelik casusluk yaptığı belirlenen 33 kişi gözaltına alındı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Filistin ve İsrail arasındaki çatışmaların ardından İsrail istihbarat servisi Mossad adına Türkiye’de faaliyet yürüten kişiler olduğunu belirledi. Ekipler, 2 aylık fiziki ve teknik takibin ardından bu sabah Bahçelievler, Bağcılar, Esenler, Arnavutköy, Küçükçekmece, Eyüpsultan, Sultangazi, Esenyurt, Kağıthane, Bakırköy, Başakşehir, Zeytinburnu, Büyükçekmece, Fatih, Beylikdüzü ilçeleri ile Ankara, Kocaeli, Hatay, Mersin, İzmir, Van ve Diyarbakır’da 57 ayrı adrese operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonlarda 33 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 143 bin 830 Euro, 23 bin 680 dolar nakit para, muhtelif miktarda farklı ülkelere ait nakit para, 1 adet adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek ve dijital materyal ele geçirildi.

AKTİVİSTLERİ TAKİP ETMİŞLER

Operasyona ait yeni bilgiler de ortaya çıktı. İsrail istihbarat servisi yetkililerinin şüphelilerle sosyal medya üzerinden iletişime geçtiği, savaştan sonra Filistin lehine çalışmalar yapan İsrail ve Filistinli aktivistlerin isim bilgilerini vererek bu kişileri takip etmelerini istediği öğrenildi. Şüphelilerin aldıkları isim bilgileri doğrultusunda hedef kişileri takip ettiği, bazı kişilerin fotoğraflarını çekerek bu kişilere ait bilgileri İsrail ile paylaştığı da saptandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, şüphelilere ait dijital materyaller incelenmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.

DHA