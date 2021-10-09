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Türkiye'den ABD Başkanı Biden'a sert tepki

Türkiye'den ABD Başkanı Biden'a sert tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi. Çavuşoğlu, ''PKK ile YPG arasında hiçbir farkın olmadığını çok iyi biliyorlar. Bu terör örgütüne çok iyi destek veriyorlar. Burada bulunma amacının da DEAŞ ile mücadele olmadığını biliyoruz. DEAŞ ile mücadele eden dünyadaki tek ordu bizim ordumuz'' dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye kararnamesini uzatması ve Türkiye açıklamalarıyla ilgili konuştu.

Çavuşoğlu, "Bu mektup kopyala yapıştır bir mektup olmuş. Amerikan yönetimi Kongre'ye mektup yollarken ya da Amerikan halkına bilgi verirken doğruyu söylemiyor" dedi. 

Dışişleri Bakanı, "PKK ile YPG arasında hiçbir farkın olmadığını çok iyi biliyorlar. Bu terör örgütüne çok iyi destek veriyorlar. Bu ABD kanunlarına göre suç" derken, "Burada bulunma amacının da DEAŞ ile mücadele olmadığını biliyoruz. DEAŞ ile mücadele eden dünyadaki tek ordu bizim ordumuz” diye konuştu.

‘TÜRKİYE'Yİ SUÇLAMAK YERİNE KENDİ YANLIŞ POLİTİKALARINDAN VAZGEÇSİN’

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Türkiye'yi suçlamak yerine ABD kendi yanlış politikalarından vazgeçsin. Ayrıca Amerikan halkına da kongresine de daha dürüst davransın" diye konuştu. 

ABD Başkanı Biden'dan skandal Türkiye açıklamasıABD Başkanı Biden'dan skandal Türkiye açıklamasıDünya

 

Etiketler dışişleri bakanı mevlüt çavuşoğlu abd joe biden suriye
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