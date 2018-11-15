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  3. 15 Kasım 2018 14:46

Türkiye'den Suudi Arabistan'a Kaşıkçı sorusu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kaşıkçı cinayetile ilgili detayları açıklayan Suudilere ''Diğer kişiler neden serbest bırakıldı ?'' ve ''Kaşıkçı'nın cesedi nerede?'' diye sordu.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kaşıkçı cinayetine ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

''Başsavcı bu açıklamayı yapmadan önce Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı beni aradı yarım saat sonra başsavcının bu açıklamayı yapacağını önceden bana bildirdi. 11 kişinin şu anda tutuklu olduğunu anlıyoruz. Daha önce 18 kişi tutuklanmıştı. 11 kişinin 5 tanesi ile ilgili idam istemi var. Diğer kişiler neden serbest bırakıldı? Burada bazı açıklamaları tatmin edici bulmadığımı söylemek istiyorum. Bu şahsın ülkelerine geri götürülmesine direndiği için işlenildiği söyleniyor oysa önceden planlanmıştır. Cesedin parçalanması o anlık bir şey değil. Önceden öldürülüp parçalanması için gerekli cihazlar buraya getirilmiştir. Kaşıkçı'nın cesedi nerede? Talimat verenlerin, gerçek azmettiricilerin de ortaya çıkması gerekiyor, bu sürecin bu şekilde kapatılmaması gerekiyor. Bu işin takipçisi olacağız.''

Cemal Kaşıkçı cinayetindeki sır perdesi aralandı !Cemal Kaşıkçı cinayetindeki sır perdesi aralandı !

 

 

 

dışişleri bakanı , mevlüt çavuşoğlu
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