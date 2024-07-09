  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Türkiye'nin burnunun dibinde ölümcül salgın alarmı: Onlarca vaka var

Türkiye'nin burnunun dibinde ölümcül salgın alarmı: Onlarca vaka var

Türkiye'nin burnunun dibinde ölümcül salgın alarmı: Onlarca vaka var
Güncelleme:

İran'da son dönemde en az 63 kişide ölümcül dang humma vakası tespit edildi.

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Said Kerimi, ülkede şiddetli kemik ağrısı ve yüksek ateş şikayetiyle sağlık merkezlerine başvuran 200 kişiden 63’ünde dang humması vakası tespit edildiğini açıkladı.

Bu vakaların çoğunun Basra Körfezi ülkelerinden geldiğini belirten Kerimi, özellikle Birleşik Arap Emirlikleri’ne seyahat edenlerin dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Kerimi, enfekte sivrisineklerin ısırdığı kişilerde en fazla 5 gün içinde düşük tansiyon, halsizlik ve uyuşukluk belirtilerinin ortaya çıktığını ve ciddi vakalarda kanamalar nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Dang Humması Nedir?

Dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşır. Hastalık, kuluçka döneminden sonra genellikle hafif ateşe sebep olurken, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor. Şiddetli kemik ağrılarına yol açtığı için “kırık kemik humması” olarak da bilinir. Yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışlar, hastalığı taşıyan sivrisineklerin artmasına neden olur.

Etiketler sivrisinek dang humması salgın vaka İran
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hollanda - Türkiye maçında Erdoğan'a sansür mü uygulandı ? Hollanda - Türkiye maçında Erdoğan'a sansür mü uygulandı ? Bir ek vergimiz daha oldu: Fiyatlara da bugün itibariyle yansıdı Bir ek vergimiz daha oldu: Fiyatlara da bugün itibariyle yansıdı Önce evini yakmaya ardından da intihara kalkıştı Önce evini yakmaya ardından da intihara kalkıştı Aşırı sıcaklar köprüyü eritti Aşırı sıcaklar köprüyü eritti Bilim adamlarından yeni keşif: Su aygırları koşarken havalanıyormuş Bilim adamlarından yeni keşif: Su aygırları koşarken havalanıyormuş Yine bir asansör faciası: Bir kadın korkunç bir şekilde can verdi Yine bir asansör faciası: Bir kadın korkunç bir şekilde can verdi Türkiye’nin yerli uydusu Türksat 6A uzayda, ilk sinyal geldi Türkiye’nin yerli uydusu Türksat 6A uzayda, ilk sinyal geldi İhanet iddiası olay oldu: Icardi ile Wanda Nara boşanıyor mu ? İhanet iddiası olay oldu: Icardi ile Wanda Nara boşanıyor mu ? Kimler Geldi Kimler Geçti'nin 2. sezon setinden bu görüntü sızdı Kimler Geldi Kimler Geçti'nin 2. sezon setinden bu görüntü sızdı Hafsanur Sancaktutan aşk itirafına pişman oldu: ''Burayı silin'' Hafsanur Sancaktutan aşk itirafına pişman oldu: ''Burayı silin''
Kozmetik ürünlerinde görünmez tehlike ortaya çıktı Kozmetik ürünlerinde görünmez tehlike ortaya çıktı Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır'dan kötü haber Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır'dan kötü haber