Uçağın iniş takımına tutunan iki Afgan'ın düşme anı kamerada

Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinin ardından Afganistan'dan kaçışlar sürüyor. Binlerce kişi havalimanına akın ederken yolcu uçağının iniş takımına tutunarak kaçmaya çalışan iki kişinin düştüğü anlar kameraya yansıdı.

Taliban'ın haftalardır Afganistan'daki ilerleyişi dün başkent Kabil'e girilmesiyle başka bir boyuta taşındı. Cumhurbaşkanı ülkeden kaçtı, Taliban üyeleri ise Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girip yönetimi ele geçirdi. Halk ise ülkeden kaçmak için her yolu deniyor.

Aswaka Haber Ajansı’nın Twitter hesabından paylaşılan bir görüntüde uçağa tutunan 2 Afgan’ın aşağı düştüğü görüldü. Uçak takımlarına tutunarak kurtulmaya çalışan 2 kişinin, evlerin üzerine düştüğü belirtildi.

300 KİŞİLİK UÇAĞA BİN KİŞİ BİNDİ İDDİASI

Öte yandan THY tarafından tahliye için Kabil'e gönderilen ve İstanbul'a gelecek olan 300 kişilik bir uçağa ise bin kişinin binmesi sonrasında kriz yaşandığı öğrenildi.

İZDİHAM KAMERADA

Yaşanan izdiham anları kameralarca kayıt altına alındı. Videolarda insanların yaşadığı endişe ve kaos ortamı gözler önüne serilirken; vatandaşların ülkeden kaçmak adına hareket eden tüm uçaklara koşturduğu görüldü.