Uçaktaki ''işeme'' rezaletinde yeni gelişme

Air India'ya ait yolcu uçağında bir kişinin, kadın yolcunun üzerine işemesiyle ilgili olarak havayolu şirketinden açıklama geldi. Söz konusu şahsın uçuşlarının yasaklandığı ve gözaltına alındığı belirtildi.

Air India'nın New York-Delhi seferini yapan bir yolcu uçağında geçen kasım ayınında sonunda uçakta başlayan yemek servisi sonrası Business Clas'ta bir yolcunun ayağa kalkarak Business Class'ta seyahat eden yaşlı bir kadının üzerine işediği açıklanmıştı.

Diğer yolcuların duruma tepki göstermesi üzerine eyleme konu yolcunun özel bölgelerini teşhir ederek olay çıkardığı ifade edildi.

Air India tarafından yapılan açıklamada, söz konusu şahsın uçuşlardan yasaklandığı ve polis tarafından 1 ay sonra gözaltına alındığı kaydedildi.

Gözaltına alınan şahısla ilgili soruşturmanın sürdüğü ve Air India'nın Emniyet'e mümkün olduğunca yardımcı olduğu vurgulandı.