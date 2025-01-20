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Ukrayna-Rusya savaşı bitiyor mu? Putin'den Trump'a dikkat çeken mesaj

Ukrayna-Rusya savaşı bitiyor mu? Putin'den Trump'a dikkat çeken mesaj
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Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ı göreve başlaması nedeniyle tebrik ederek, ''ABD'nin yeni yönetimiyle Ukrayna meselesi konusunda diyaloğa açığız'' dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin 47'inci başkanı seçilen Donald Trump'ı göreve başlaması nedeniyle tebrik ederek, "ABD'nin yeni yönetimiyle Ukrayna meselesi konusunda diyaloğa açığız. Burada en önemli unsur, krizin temel nedenlerinin ortadan kaldırılmasıdır. Meselenin çözümünde kısa süreli ateşkesin sağlanması, çatışmaların devam etmesi amacıyla askeri kuvvetlerin yeniden silahlandırılması için ara verilmesi söz konusu olamaz. Bu bölgede yaşayan tüm insanların, tüm halkların meşru çıkarlarına saygıya dayalı uzun vadeli barışın sağlanması gerekiyor" dedi. 

DHA

Etiketler Rusya abd savaş ukrayna
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