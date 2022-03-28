Ukrayna - Rusya savaşında yeni gelişme: Kontrol yeniden Ukrayna'ya geçti

Bir aydan uzun süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşında kritik bir gelişme yaşandı. Rusya, Ukrayna'nın kilit noktalarından olan İrpin kentini ele geçirmişti. İrpin Valisi Aleksandr Markuşin, "Bugün güzel bir haberimiz var" diyerek yeni gelişmeyi duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla Rusya'nın 24 Şubat'ta başlayan Ukrayna işgali sürüyor. Bölgeden zaman zaman ateşkes haberleri gelse ve taraflar arasında müzakareler yürütülse de Ukrayna topraklarında sıcak çatışmalar devam ediyor. Rus güçleri Ukrayna'nın bazı kentlerini ele geçirirken Ukraynalılar direnişe devam ederek kentleri Rus kontrolünden geri almaya çalışıyor. Rus ordusundan geri alınan kentlere son olarak bölgedeki sıcak noktalardan olan İrpin eklendi.

İrpin Valisi Aleksandr Markuşin, kentin kontrolünün Ukrayna güçlerince tam olarak ele geçirildiğini duyurdu. Telegram hesabından videolu paylaşım yapan Vali Markuşin şu ifadeleri kullandı:

"Bugün güzel bir haberimiz var. İrpin kurtarıldı. Kentimize daha fazla saldırı yapılacağını biliyoruz, cesurca savunacağız."

İrpin, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yakın konumu nedeniyle kritik bir öneme sahip. Geçtiğimiz günlerde kentin Ukrayna topraklarındaki ilerleyişini sürdüren Rus güçlerince ele geçirildiği bildirilmişti.

BM'DEN ATEŞKES ÇAĞRISI

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Genel Merkezinde gazetecilere, savaşın binlerce kişinin hayatına mal olduğunu, 10 milyon kişiyi yerinden ettiğini, altyapıları sistematik olarak yok ettiğini ve dünya genelinde gıda ve enerji fiyatlarının hızla atmasına neden olduğunu söyledi.

Bu insani trajedinin insani yardımlarla çözülemeyeceğine dikkati çeken Guterres, "Ciddi siyasi müzakerelerde ilerleme kaydedilmesi için derhal insani ateşkes çağrısında bulunuyorum." dedi.

Guterres, BM'nin Rusya ve Ukrayna ile insani ateşkes sağlanmasının yollarını aradığını belirterek, çatışmaların durmasının temel insani yardımların ulaştırılmasına imkan tanıyacağını ve insani ateşkesin çok sayıda hayat kurtaracağını ifade etti.

Genel Sekreter, nükleer, biyolojik ve kimyasal bir savaş ihtimalini ise hayal bile etmek istemediğini sözlerine ekledi..