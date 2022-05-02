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Ukrayna Türk dronelarıyla vurdu: İki Rus savaş teknesi böyle battı

Ukrayna Donanması, Türk yapımı droneların kullanıldığı bir hava saldırısında Rus donanmasına ait iki savaş teknesini batırdıklarını duyururken, saldırı görüntülerini de kamuoyu ile paylaştı.

Tüm dünyanın gözü Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaştayken, Ukrayna Donanması, bugün bir video paylaşarak Karadeniz’deki Yılan Adası yakınlarında Rus donanmasına ait iki savaş teknesini batırıldıklarını bildirdi.

Paylaşılan görüntülerde Türk yapımı droneların kullanıldığı belirtilirken, Rusya’ya ait Raptor tipi savaş gemisinin anında battığı ifade edildi. Raptor gemilerinin Karadeniz’in kuzeybatısında devriye gezdiği söylendi.

Olayın, bir süre önce Ukrayna’nın saldırısında ağır hasar alan Moskva isimli amiral gemisinin olduğu bölgede gerçekleştiği açıklandı.

MOSKOVA'DAN AÇIKLAMA GELMEDİ

Genelkurmay Başkanı Valeri Zaluzhniy, yaptığı açıklamada, “Sabaha karşı iki Raptor tipi tekne Yılan Adası yakınlarında yok edildi” dedi.

Bölgedeki Rus personelinin tahliyesi ve yeni askerlerin taşınması için kullanılan Raptor teknelerine düzenlenen saldırı ile ilgili Moskova’dan ise henüz bir açıklama gelmedi.

 

 

Etiketler Ukrayna Türk droneları drone rusya
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