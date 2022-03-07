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Ukrayna ve Rusya yabancı savaşçı topluyor

Ukrayna ve Rusya yabancı savaşçı topluyor

Amerikan Wall Street Journal gazetesi ise Rusya'nın şehir savaşları için Suriyeli savaşları kullanacağını iddia etti. Öte yandan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ise yurtdışından yaklaşık 20 bin kişinin Ukrayna saflarında savaşmak için başvuru yaptığını açıkladı.

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, Ukrayna’daki şehir savaşlarında yararlanmak için Kremlin’in Suriyeli savaşçıları bu ülkeye götürmeye hazırlandığını yazdı.

ABD’li yetkililere dayandırılan haberde, söz konusu Suriyelilerin bir kısmının Ukrayna’ya götürülmek üzere Rusya’da bekletildiği bildiriliyor.

Deyr ez Zor şehrinde yayınlayan bir gazete, Suriyeli gönüllülere, 200 ila 300 Dolar arasında maaş önerildiğini yazdı.

İş ilanında, Ukrayna’da güvenlik olarak çalışılacağı belirtiliyor.

Kremlin’in, Suriye iç savaşı sırasında şehir çatışması tecrübesi kazanan bu savaşçılardan, bu alanda yararlanmak istediği yazılıyor.

Reuters haber ajansı Çeçenistan askerlerinin de Ukrayna'ya götürüldüğünü bildiriyordu.

UKRAYNA: 20 BİN KİŞİ SAVAŞMAK İÇİN BAŞVURU YAPTI

Rusya’nın saldırılarına karşı yabancı savaşçılara kapılarını açan Ukrayna başvuru almaya başlamıştı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba yerel basına verdiği demeçte, 52 ülkeden yaklaşık 20 bin kişinin Ukrayna saflarında Rusya’ya karşı savaşmak için başvuruda bulunduğunu açıklayarak, başvuruların hangi ülkelerden geldiğini ise belirtmedi.

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Etiketler ukrayna rusya suriye savaşçı
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