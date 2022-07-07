Ukrayna'da Türkiye büyükelçisi Dışişleri'ne çağırdı

Ukrayna yönetimi çalıntı tahıl taşıdığı iddia edilen Rus gemisinin serbest bırakılması nedeniyle Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, 'çalıntı Ukrayna tahılı' taşıdığından şüphelenilen Rus bandıralı bir kargo gemisinin bir Türk limanından ayrılmasının ardından Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi'nin açıklama talebiyle bakanlığa çağrılacağını bildirdi.

Euronews Türkçe'de yer alan habere göre, Refinitiv'in gemi takip verilerinin, geminin çarşamba geç saatlerde Karasu Limanı'ndan yola çıktığını göstermesi sonrası Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, geminin ayrılmasına izin verilmesinin "kabul edilemez" olduğu açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya'nın çalıntı Ukrayna tahılı yüklü Zhibek Zholy gemisinin, Türk makamlarına sunulan suç delillerine rağmen Karasu limanından ayrılmasına izin verilmesini üzüntüyle karşılıyoruz. Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi, bu kabul edilemez durumu açıklığa kavuşturmak için Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'na davet edilecek." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi, pazar günü yaptığı bir açıklamada, Türk makamlarının gemiyi alıkoyduğunu söylemişti.

Ancak çarşamba günü, Rusya Dışişleri Bakanlığı, geminin Türkiye tarafından alıkonulduğuna dair haberleri yalanladı.

Kiev, Moskova'yı şubat ayında başlayan işgalden bu yana Rus güçleri tarafından ele geçirilen topraklardan tahıl çalmakla suçluyor.

İşgali "özel bir askeri operasyon" olarak nitelendiren Kremlin ise suçlamaları reddediyor.