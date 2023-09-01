Ukrayna'dan Rusya'ya İHA yağmuru

Rusya, Ukrayna ordusunun Moskova, Belgorod ve Kursk bölgelerini hedef alan İHA'lı saldırı girişimlerinin önlendiğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Kiev'e bağlı güçler, bu sabah saatlerinde Moskova Bölgesi'nde uçak tipi İHA'yla saldırı düzenledi. Rus hava savunma sistemleri, İHA'yı Lyubertsı mevkii semalarında imha etti.

Başkent Moskova'daki Domodedovo, Vnukovo ve Şeremetyevo havaalanları, saldırı girişimleri nedeniyle kısa süreli olarak uçuşlara kapatıldıktan sonra yeniden hizmete girdi.

Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin sabah 07:30 sularında uçak tipi İHA'yla yeni saldırı girişimi düzenlediğini, hava savunma sistemlerinin İHA'yı Belgorod Bölgesi üzerinde imha ettiğini bildirdi.

Kursk Bölge Valisi Roman Starovoyt, Ukrayna ordusunun gönderdiği bir İHA'nın Kurçatov kentindeki meskun olmayan bir binaya düştüğünün teyit edildiğini belirtti. Starovoyt, binanın cephesinde hasar oluştuğunu, yaralı bulunmadığını ifade etti.

Ukrayna sınırına yaklaşık 70 km mesafede bulunan Kurçatov kentinde Rusya'nın önemli enerji üretim tesislerinden Kursk Nükleer Güç Santrali bulunuyor.