Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi: ''Rusya kolay ilerleyemeyecek''

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bondar, bölgedeki son duruma ilişkin bilgi verirken ''Rusya kolay ilerlemeyecek'' dedi.

Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar canlı yayında bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi ve dünyayı tekrardan Ukrayna'ya yardıma davet etti. Bodnar, "Rusya'dan gelen tehditler aslında sadece Ukrayna değil daha geniş bir alanı kapsıyor. Yaptırımların geç olması hiç olmamasından iyidir." ifadelerini kullandı.

YAPTIRIM KARARLARINDAN MEMNUNUZ

Bondar, 'Putin daha önce verdiği kararlara rağmen Ukrayna bu sıkıntının çözülmesinde diplomasi ve siyasi yollara bağlılığını teyit ediyor. Kremlin üzerinde etkisi olabilecek diğer devletlere de bu yönde çağrıda bulunuyoruz. Ancak bunlar iş yaramazsa en etkili yolun yaptırım yolu olduğunu kabul ediyoruz. Rusya'nın ekonomisini etkileyecek ve Rusya'yı düşündürecek yaptırımlardan bahsediyorum. Almanya'nın Kuzey Akım 2 kararını memnuniyetle karşılıyoruz. ABD ve İngiltere tarafından uygulanan yaptırımları da memnuniyetle karşılıyoruz, saldırganlık arttıkça bu yaptırımların da artmasını bekliyoruz' dedi.

UKRAYNA'DAN TOPLANTI TALEBİ! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA DESTEKLEDİ

'Biz Ukrayna olarak çeşitli örgütlere başvurarak kolektif bir fikir üretmekten yanayız' diyen Bondar sözlerine şöyle devam etti;

'Bölgedeki durumu görüşmek üzere özellikle BM, Almanya ve Türkiye'nin de dahil olduğu bir görüşme talep ettik. Sayın Erdoğan da Ukrayna'nın bu teklifini destekledi. İşgalci ve saldırgan devletin şunu anlaması gerekiyor, Ukrayna seyahati o kadar kolay olmayacak. Tekrar vurgulamak isterim ki biz savaş istemiyoruz aksine tüm çabamızı savaşı önlemek için harcıyoruz. Ukrayna ordusu ne kadar güçlü olursa Rusya'nın saldırma ihtimali o kadar düşük olur. O yüzden Ukrayna'ya askeri teçhizat dahil olmak üzere her türlü desteği sağlamak önemli.

UKRAYNA'YA VERİLEN GARANTİLER UYGULANMIYOR

Budapeşte formatının canlandırılması son dere önemli olacak. Ukrayna güvenlik garantisiyle nükleer silahtan vazgeçti. Ukrayna'ya garanti veren devletler şu anda bunu sağlamıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Dünya 5'ten büyüktür ifadesi' bugün Ukrayna için çok daha önemli.'

EN İYİ YOL UKRAYNA'NIN NATO'YA KABULÜDÜR

'Bir önemli husus da Ukrayna'da mali istikrarın sağlanması. Ukrayna'nın ekonomik açıdan güçlü olması gerek' diyen Bondar, 'Ortak çabalarımızla bunu önüne geçebiliriz. Bu saldırganlığa en güzel cevap ve Avrupa'nın güvenliğini sağlamak için en iyi yol Ukrayna'nın NATO'ya kabulüdür. Rusya'nın soğuk savaş sözlerine aldırmamanızı rica ediyorum. Genel itibari ile bir çözüm olmadıkça Avrupa'ya yönelik bu tehdit devam edecektir. Ukrayna üstelenmiş olduğu tüm sorumluluklarına bağlı kalacaktır. Uluslararası ortaklarımızı da bu yönde davranmaya davet ediyorum' ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'IN ARABULUCULUK TEKLİFİNİ DESTEKLİYORUZ

Bondar ,Türkiye'nin arabuluculuk teklifi ile ilgili gelen soruya, "Erdoğan'ın arabuluculuk tekliflerini destekliyoruz. Teklif gerçekleşirse Rusya ile siyasi yoldan sorunu çözmemizi sağlayacak. Sayın Erdoğan'ın Rus tarafı ile de iyi ilişkileri var biz inanıyoruz ki teklif ettiği diplomasi yolu mevcut sorunun çözülmesini sağlayacaktır. Türkiye'nin hem Ukrayna hem de Rusya ile ekonomik ilişkileri var. Savaş Türkiye de dahil olmak üzere herkese zarar getirecek." şeklinde cevap verdi.

Büyükelçi AB'nin yaptırım kararları ile ilgili gelen soru üzerine, "Söz konusu yaptırımlar 2014'de uygulanmaya başlasa biz çok mutlu olurduk. Bazı Batı ülkeleri Rusya ile normalmiş gibi iş ilişkileri kurmaya çalışıyor. Rusya'dan gelen tehditler aslında sadece Ukrayna değil daha geniş bir alanı kapsıyor. Yaptırımların geç olması hiç olmamasından iyidir." dedi.