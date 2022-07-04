Ünlü kadın yazara ''bombalı'' ölüm tehdidi

Harry Potter kitap serisiyle tanınan yazar J. K. Rowling, bombalı ölüm ile tehdit edildi.

Trans bir aktivist, Twitter'daki takipçilerini Harry Potter serisinin yazarı J. K. Rowling’in evine bomba göndermeye çağırdı. Rowling, aktivistin Twitter hesabının birkaç haftadır aktif olduğundan şikayet ederek, 14 Haziran’da gelen tehdidin ekran görüntüsünü paylaştı.

Aktivistin tweeti, Rowling’in bir resmini, ailesinin adresini, bir bombanın resmini ve bir bomba yapımı kılavuzunun kapağını içeriyor. Daily Mail'in aktardığına göre, polis, Rowling'in aldığı ölüm tehditlerini araştırıyor.

Polis soruşturması devam ederken dün, söz konusu profil, Twitter kurallarını ihlal ettiği için silindi. Yazarın temsilcileri konu hakkında bir açıklama yapmadı.

Yazar J. K. Rowling, 2020’de “kadınlar” kelimesi yerine “adet gören insanlar” ifadesinin kullanılmasına itiraz ettiğini belirtmiş, bu nedenle “trans karşıtı” olmakla suçlanmıştı.