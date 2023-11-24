Ünlü şarkıcıya sahnede korkunç bir şekilde can verdi

Rusya'nın ünlü oyuncusu Polina Menshikh, askerlere şarkı söylediği sırada düzenlenen saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Oyuncu ve yönetmen Polina Menshikh, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk cephesindeki Rus askerlere performans sergilediği sırada düzenlenen saldırıda hayatını kaybetti.

Polina Menshikh, 150 kişilik kapasitesi olduğu belirtilen salonda patlama yaşanmadan önce Rus askerlere şarkı söyleyip gitar çalarken görüldü.

Bu sırada bir patlama sesinin duyulduğu ve elektriğin kesildiği aktarıldı.

Yaşanan saldırının ardından Polina Menshikh, hastaneye kaldırıldı. Ancak Menshikh, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

NTV