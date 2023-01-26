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Usta sanatçı hayatını kaybetti

Usta sanatçı hayatını kaybetti
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Tiyatrosu dünyanın önemli sanatçılarından Roger Louret, 72 yaşında hayatını kaybetti.

Fransız kültürünün ve tiyatrosunun önde gelen isimlerinden olan yazar, oyuncu, yönetmen ve sanat yönetmeni Roger Louret, 72 yaşında hayata gözlerini yumdu. Acı haberi kardeşi Guy Louret duyurdu. Ölüm nedeni açıklanmadı ancak bir süredir hastanede yatıyordu.

 ROGER LOURET KİMDİR?
Roger Louret özellikle Elie Semoun, Pierre Palmade, Murielle Robin ve Guy Bedos gibi isimlerle çalıştı. 1994'de Moliere ödülü kazanan "Leas anness Twists" müzikalinde onun imzası vardı. 1990'lı yıllarda Jean-Pierre Foucault tarafından sunulan Les Annees Tubes programının sanat yönetmenliğini yaptı.

20 Mayıs 1950 tarihinde Coulx'ta doğan sanatçı, 1970'te Toulouse Konservartuarı'na girip birincilikle mezun oldu. Simone Turck, Jean Bosquet ve Raymond Girard'ın öğrencisiydi. Baladins en Agenais tiyatro topluluğunun kurucusu oldu 1985'te La Nuit du Theatre, 1987'de La Nuit des Helenes ve 1989'da da La Nuit de l'Histoire'e imzasını attı.

Etiketler sanatçı ölüm Roger Louret
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