  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Venezuela'da şiddetli deprem

Venezuela'da şiddetli deprem

Venezuela'da şiddetli deprem
Güncelleme:

Güney Amerika ülkesi Venezuela'nın kuzeybatısında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Venezuela'nın Zulia eyaletine bağlı Mene Grande kasabası olduğunu bildirdi. Yerin 7,8 kilometre derinliğinde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından henüz can ve mal kaybına ilişkin açıklama yapılmadı.

 

 

DHA

text-ad
Etiketler venezuela deprem
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yemen'den İsrail'e İHA saldırısı: Çok sayıda yaralı var Yemen'den İsrail'e İHA saldırısı: Çok sayıda yaralı var Hava sıcaklıkları düşüyor, sağanak yağış geliyor Hava sıcaklıkları düşüyor, sağanak yağış geliyor Ekonomik kriz 2 tekstil şirketini daha batırdı Ekonomik kriz 2 tekstil şirketini daha batırdı Sınır ötesinde çete savaşları! Daltonlar'ın sağ kolu da öldürüldü Sınır ötesinde çete savaşları! Daltonlar'ın sağ kolu da öldürüldü Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ne mağlubiyetle başladı Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ne mağlubiyetle başladı ''Polis çağır sıkıntı yok'' sözü pahalıya patladı ''Polis çağır sıkıntı yok'' sözü pahalıya patladı ''Ava gitme'' diyen annesini av tüfeğiyle öldürdü ''Ava gitme'' diyen annesini av tüfeğiyle öldürdü İspanya, Küresel Sumud Filosu'na donanma gemisi gönderiyor İspanya, Küresel Sumud Filosu'na donanma gemisi gönderiyor 81 ilde dev operasyon: Yüzlerce ruhsatsız silah ele geçirildi 81 ilde dev operasyon: Yüzlerce ruhsatsız silah ele geçirildi Rus jetleri, Alman fırkateynini taciz etti Rus jetleri, Alman fırkateynini taciz etti
Kupanın sahibi Fenerbahçe Beko oldu Kupanın sahibi Fenerbahçe Beko oldu 400 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobil 4 kişiye mezar oldu 400 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobil 4 kişiye mezar oldu