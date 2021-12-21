  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Vergi kaçıran fenomene 2.7 milyon TL ceza

Vergi kaçıran fenomene 2.7 milyon TL ceza

Vergi kaçıran fenomene 2.7 milyon TL ceza

Çin’de sosyal medyanın önde gelen fenomenlerinden olan Huang Wei’ye 210 milyon dolar vergi kaçırma cezası kesildi.

Viya olarak tanınan Çinli sosyal medya fenomeni vergi kaçırdığı gerekçesi ile 210 milyon dolar (2 milyar 800 milyon TL) para cezasına çarptırıldı. Milyonlarca takipçisi olan Viya (Huang Wei) mali suçların yanı sıra kişisel gelirini gizlemekle suçlanıyor.

Hakkında çıkan haberleri doğrulayan Viya, çok üzgün olduğunu bildirirken, "Vergi makamları tarafından yapılan cezayı tamamen kabul ediyorum" dedi.

Çevrimiçi alışverişler ile tanınan Çinli fenomen Viya hakkındaki suçlamaları kabul etmesinin ardından fenomenin hesaplarının askıya alındığı duyuruldu.

Dünyanın en büyük canlı yayın endüstrisine sahip olan Çin, 400 milyondan fazla vlogger veya video blog yazarına olduğunu bildirdi. Geçen ay 88 Çinli fenomene uyarı gönderildiği de açıklandı.

Etiketler Huang Wei fenomen vergi cezası vergi kaçırma cezası ceza
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erdoğan'ın açıklaması sonrasında bozdurulan dolar miktarı açıklandı
18,30 TL'den dolar alan vatandaşın sözleri olay oldu
Dolar, euro ve altın yeniden düşüşe geçti
Dolar düştü, herkes aynı soruyu soruyor: İndirim gelecek mi?
2022 MTV oranları belli oldu! Hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek?
Polis karakoluna pompalı tüfekle saldırdı
Milyonlarca çalışanın beklediği ''vergi'' müjdesi Meclis komisyonundan geçti!
İşte Türkiye'nin geleceği! Olması gereken oldu, sonuçlar harika!
Bakan Nebati'den dövize endeksli TL mevduatı açıklaması
Döviz düşerken ''yükselecek'' diyenler yandı!