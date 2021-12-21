Vergi kaçıran fenomene 2.7 milyon TL ceza

Çin’de sosyal medyanın önde gelen fenomenlerinden olan Huang Wei’ye 210 milyon dolar vergi kaçırma cezası kesildi.

Viya olarak tanınan Çinli sosyal medya fenomeni vergi kaçırdığı gerekçesi ile 210 milyon dolar (2 milyar 800 milyon TL) para cezasına çarptırıldı. Milyonlarca takipçisi olan Viya (Huang Wei) mali suçların yanı sıra kişisel gelirini gizlemekle suçlanıyor.

Hakkında çıkan haberleri doğrulayan Viya, çok üzgün olduğunu bildirirken, "Vergi makamları tarafından yapılan cezayı tamamen kabul ediyorum" dedi.

Çevrimiçi alışverişler ile tanınan Çinli fenomen Viya hakkındaki suçlamaları kabul etmesinin ardından fenomenin hesaplarının askıya alındığı duyuruldu.

Dünyanın en büyük canlı yayın endüstrisine sahip olan Çin, 400 milyondan fazla vlogger veya video blog yazarına olduğunu bildirdi. Geçen ay 88 Çinli fenomene uyarı gönderildiği de açıklandı.