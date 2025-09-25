Yemen'den İsrail'e İHA saldırısı: Çok sayıda yaralı var
Yemen'deki Husiler'in, İsrail'in Eilat kentine insansız hava aracıyla düzenlediği saldırı sonucu 22 kişi yaralandı.
İsrail ordusu, Yemen'den fırlatılan insansız hava aracının güneydeki Eilat kentini vurduğunu açıkladı. Kurtarma ekipleri, en az 22 kişinin yaralandığını, bunlardan 2’sinin durumunun ciddi olduğunu bildirdi.
Yemen'deki Husiler saldırının sorumluluğunu üstlendi. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, “Operasyon bir dizi insansız hava aracıyla gerçekleştirildi ve hedeflerine başarıyla ulaştı” dedi.
DHA
