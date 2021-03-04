Yine sallandı! Yunanistan'da bir deprem daha

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından yapılan açıklamaya göre Yunanistan'da 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından yapılan açıklamaya göre Yunanistan merkezli bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından EMSC'ye dayandırılarak verilen bilgiye göre saat 21.36 sıralarında 6 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Yunanistan Larisa merkezli dün de 5.9 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşmişti.