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Yine sallandı! Yunanistan'da bir deprem daha

Yine sallandı! Yunanistan'da bir deprem daha

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından yapılan açıklamaya göre Yunanistan'da 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından yapılan açıklamaya göre Yunanistan merkezli bir deprem meydana geldi. 

AFAD tarafından EMSC'ye dayandırılarak verilen bilgiye göre saat 21.36 sıralarında 6 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. 

Yunanistan Larisa merkezli dün de 5.9 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşmişti.

Etiketler yunanistan deprem
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