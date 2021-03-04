Yine sallandı! Yunanistan'da bir deprem daha
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından yapılan açıklamaya göre Yunanistan'da 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından yapılan açıklamaya göre Yunanistan merkezli bir deprem meydana geldi.
AFAD tarafından EMSC'ye dayandırılarak verilen bilgiye göre saat 21.36 sıralarında 6 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.
Yunanistan Larisa merkezli dün de 5.9 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşmişti.
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