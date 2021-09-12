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Yolcu uçağı sert iniş yaptı: 1 ölü

Yolcu uçağı sert iniş yaptı: 1 ölü

Rusya’nın İrkuts bölgesinde, içinde 16 kişinin bulunduğu L-410 tipi yolcu uçağının ormanlık alana sert iniş yaptığı, kazada bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ikisi mürettebat üyesi 16 kişinin bulunduğu Sila havayollarına ait L-410 tipi yolcu uçağının İrkutsk şehri yakınlarındaki taygaya sert iniş yaptığı bildirildi.
Birleşik Uçuş Kontrol Servisin’nden yapılan açıklamada, “Sağlık uzmanları, kurtarma ekipleri, polis olay yerine ulaştı. Bir kişinin hayatını kaybetti bilgisini aldık. Ölen kişinin henüz kimliği bildirilmedi” denildi.
Rusya Soruşturma Komitesi, olayla ilgili olarak güvenlik kurallarının ihlalinden soruşturma başlattı.

Etiketler rusya yolcu uçağı ölüm kaza acil iniş 1 ölü yolcu
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