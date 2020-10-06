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  3. 06 Ekim 2020 13:51

Yolcu uçağında tekme tokat maske kavgası kamerada

ABD’nin Arizona eyaletinden Utah’a gitmek için apronda bekleyen bir uçakta, maske kavgası çıktı. Yolcular arasında çıkan yumruklu kavga, uçakta bulunan bir yolcu tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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ABD’nin Arizona eyaletinden Utah’a gitmekte olan bir yolcu uçağında maske tartışması yumruklu kavgaya dönüştü. Yolculardan  Rylie Lansford, yaşlı bir yolcunun uçuşta yüz siperi takması ancak uygun bir yüz maskesi takmayı reddetmesinden sonra başladığını söyledi. 3 Ekim'de yaşanan olayda maske takmayı reddeden yolcuya öfkelenerek, yumrukla saldırdı. Saldıran maskeli yolcunun uçuşa devam etmesine izin verilirken, maske takmayan yaşlı yolcu uçaktan indirildi. Polis maske takmayan yolcu hakkında soruşturma başlattı.

 

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