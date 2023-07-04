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Yunan parlamentosunda Kur'an'a el bastılar

Yunan parlamentosunda Kur'an'a el bastılar
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Yeni seçilen Yunan parlamentosunda milletvekilleri Ortodoks Hıristiyan, Müslüman ve seküler olmak üzere üç farklı biçimde yemin töreninim gerçekleştirdiler. Batı Trakya’dan dört Türk milletvekili, Kur'an’a el basarak yemin etti.

Yunanistan’da, 25 Haziran'da gerçekleştirilen seçimlerde parlamentoya giren 300 milletvekili, dün yemin ederek görevlerine başladı. Parlamentoda üç ayrı yemin prosedürü uygulandı. Önce milletvekillerinin büyük bölümü, Atina Başpiskoposu Yeronimos ile din adamalarının huzurunda “Tanrı, İsa ve Kutsal Ruh adına, vatan ve demokratik rejime bağlı kalacağıma, anayasa ve kanunlara uyacağıma ve görevlerimi yerine getireceğime yemin ederim” ifadeleri ile yemin ettiler.

CNN Türk'ten Yorgo Kırbaki'nin haberine göre; tüm bunların ardından Müslüman Türk Azınlığı’nın yoğun yaşadığı Batı Trakya’da, Radikal Sol Koalisyon (SYRİZA) ve sosyalist Pasok’tan milletvekili seçilen Özgür Ferhat, Hüseyin Zeybek, Burhan Baran ve İlhan Ahmet Kuran-ı Kerim’e el basarak “Allah ve onun peygamberi Muhammed adına” diye başlayan yemini okudu. Son olarak ise dini yemin vermek istemeyen milletvekilleri “Vicdanım ve şerefim adına” diye başlayan yemini söyledi. Yunanistan’da yeni parlamentoda, ilk kez 8 siyasi parti yer alıyor. İktidardaki merkez sağcı Yeni Demokrasi’nin (ND) 158, ana muhalefetteki SYRİZA’nın 48, sosyalist Pasok’un 32, Komünist partisinin 20, popülist-aşırı milliyetçi Yunan Çözümü’nün ve mahkeme kararı ile suç örgütü ilan edilen Altın Şafak’ın uzantısı olan Spartalıların 12’şer, dinci Zafer’in 10, solcu Hürriyet Rotası’nın da 8 milletvekili bulunuyor.

 

Etiketler Yunan parlamentosu yemin yemin töreni Kur'an'a el Kur'an
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