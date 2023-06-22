Yüzlerce kişinin öldüğü, ölüm tarikatında bir ölüm daha

Kenya'da "açlık tarikatı" soruşturması zanlısı Joseph Buyuka, 10 günlük açlık grevinin ardından öldü.

Kenya’da “açlık tarikatı” soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve yüzlerce kişinin ölümünden sorumlu tutulan tarikatın üyesi Joseph Buyuka, polis gözetiminde sürdürdüğü açlık grevinde hayatını kaybetti.

Kenya Savcılık yetkilisi Jami Yamina, basına yaptığı açıklamada, yüzlerce kişinin ölümüne karışmakla suçlanan açlık tarikatı üyesi Buyuka’nın polis gözetiminde sürdürdüğü 10 günlük açılık grevinin ardından hayatını kaybettiğini belirtti. Yamina, Buyuka’nın 2 gün önce cezaevinden hastaneye götürüldüğünü ve burada öldüğünü kaydetti.

Mombasa’da mahkemeye bilgi veren Yamina, Buyuka’nın açlık grevi veya açlıktan kaynaklanan komplikasyonlar nedeniyle ölüp ölmediğine dair otopsi raporunu beklediklerini bildirdi.

Tarikat lideri Paul Mackenzie’nin terörle suçlandığı soruşturmada, polis yetkilileri, toplu mezar arama çalışmalarında bulunan ceset sayısının 337’ye yükseldiğini açıkladı.

Good News International Kilisesi Papazı Mackenzie’nin kilisedeki insanlara aç kalıp Hz. İsa’ya kavuşmalarını vadederek, birçok kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Mackenzie, soruşturmanın başında polislere 1000 kişinin cansız bedenine ulaşacaklarını söylemişti.

Soruşturma kapsamında Buyuka ve Mackenzie dahil 30 kişi gözaltına alınmıştı. (AA)