Zaporijya Nükleer Santrali'nin faaliyetleri tamamen durdu

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Rusya'nın kontrolündeki Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki operasyonların tamamen durdurulduğu bilgisi verildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı askeri müdahale devam ediyor. Bölgeden gelen yeni habere göre Rusya'nın kontrolündeki Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki operasyonların tamamen durdurulduğu açıklandı.

Reuters'ın haberine göre santralden sorumlu devlet kurumu Energoatom, santralin altıncı ünitesinin elektrik şebekesinin bağlantısını kestiğini duyurdu.

"SANTRALİ KAPATABİLİRİZ"

Ukrayna Devlet Nükleer Düzenleme Müfettişliği Başkan Vekili Oleh Korikov, geçtiğimiz günlerde Ukrayna topraklarında bulunan Rus kontrolü altında Zaporijya Nükleer Santrali hakkında, “Santralin kapatılmasını gerektiren nedenler ortaya çıkarsa santrali kapatabiliriz” ifadelerini kullanmıştı.

UAEA'DAN ZAPORİJYA RAPORU

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Zaporijya ve Çernobil başta olmak üzere Ukrayna’daki nükleer santral ve tesislere ilişkin hazırladığı raporu kamuoyuyla paylaşmıştı.

Raporda, nükleer santralin fiziksel bütünlüğünün korunamamasının ciddi sonuçlar doğuracağına dikkat çekilerek, çatışmaların neden olduğu hasarların radyasyon seviyesini şimdilik etkilemediği, ancak çatışmaların sürmesi durumunda nükleer acil duruma yol açabilecek gelişmelerin yaşanma tehlikesinin devam ettiği vurgulanmıştı.

Ajansın santrale gönderdiği misyonun hasar gören yapılara ilişkin çalışmalara başladığı, nükleer güvenlik ve emniyetin sağlanması için gerekli desteğin verildiği belirtilen raporda, taraflara atılması gereken önemli adımlara ilişkin de tavsiyelerde bulunulmuştu.

TARAFLARA GÜVENLİ BÖLGE ÇAĞRISI

Ajans, santralin bulunduğu tesis ve çevresine zarar verilmemesi, çalışanların güvenliği ve fiziksel bütünlüğün muhafaza edilebilmesi için taraflara saldırıların derhal durdurulması tavsiyesinde bulunurken, "Bunun için tüm ilgili tarafların, Zaporijya Nükleer Santrali çevresinde nükleer güvenlik ve emniyeti koruma bölgesinin oluşturulması hususunda anlaşması gerekir" ifadesine yer verilmişti.

Nükleer santralin sorunsuz çalışması için çalışanların fiziki ve psikolojik durumlarının göz önünde tutulması ve olası bir tehlikenin yaşanmaması için her türlü baskıdan kaçınılması uyarısında bulunulan raporda, çalışanlar için aile desteği de dahil normal çalışma koşullarının yeniden sağlanması ve santralin yeniden Ukraynalı yetkililerin idaresine bırakılmasının önemine işaret edilmişti.