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Zelenski: Rusya, kan nakli merkezini vurdu; bu savaş suçudur

Zelenski: Rusya, kan nakli merkezini vurdu; bu savaş suçudur
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın Harkiv'de kan nakil merkezini vurduğunu ve bunun savaş suçu olduğunu duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya’nın, Harkiv bölgesinde bulunan bir kan nakli merkezini hedef aldığını ve bunun savaş suçu olduğunu belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu ifade ederek, “Rusya Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki bir kan nakil merkezine güdümlü bomba attı. Ölü ve yaralılar olduğu bildirildi. Kurtarma ekiplerimiz yangını söndürüyor. Sadece bu savaş suçu bile Rus saldırganlığı hakkında her şeyi anlatıyor. Yaşamaya izin veren her şeyi yok eden canavarlar. Teröristleri yenmek, yaşama değer veren herkes için bir onur meselesidir” dedi.

Etiketler zelenski rusya ukrayna
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