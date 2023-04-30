Zelenski: Saldırıları yapanlar hesap verecek

Ukrayna’nın Uman kentinde Rusya’nın düzenlediği roket saldırısında 6'sı çocuk 23 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna’nın Uman kentinde düzenlenen roket saldırısında aralarında 6 çocuğun da bulunduğu 23 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, saldırıyı düzenleyenlerin hesap vereceğini ifade ederek, “Terör devletinin yaptıklarının hesabını bir an önce vermesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu tür füze saldırılarını hazırlayan herkes, cinayete ortak olacağını bilmelidir. Füzeleri yönlendiren ve fırlatan, uçakları ve gemileri terör için kullanan herkes. Sadece emir verenler değil, hepiniz terörist ve katilsiniz ve hepiniz cezalandırılmalısınız. Uman'daki bu saldırıda 6 çocuk hayatını kaybetti, toplam 23 kişi öldü. Anıları aydınlık olsun. Tüm yakınlarına ve dostlarına başsağlığı diliyorum” dedi.