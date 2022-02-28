  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Zelenski: Ukrayna'yı acilen AB'ye alın

Zelenski: Ukrayna'yı acilen AB'ye alın

Zelenski: Ukrayna'yı acilen AB'ye alın

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, ülkelerinin özel prosedürle AB'ye alınmasına yönelik çağrıda bulundu.

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş devam ederken gözler taraflar arasında ilk temasın yapılacağı Belarus sınırında.

Öncesinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'den bir açıklama geldi. Avrupa Birliği'ne seslenen Zelenski, Ukrayna'nın özel prosedür ile birliğe alınma çağrısı yaptı.

Şu ana kadar 4 bin 500 Rus askerinin öldürüldüğünü dile getiren Zelenski, Rus askerlerine "Silahlarınızı bırakın ve gidin" diye seslendi.

Zelenski, "Komutanlarınıza, propagandacılarınıza inanmayın. Sadece hayatınızı kurtarın" diye konuştu.

Savaş tecrübesi olan Ukraynalı mahkumların da serbest bırakılacağını söyleyen Ukrayna Cumhurbaşkanı, "Savaşın en sıcak noktalarında suçlarını telafi edebilecekler" dedi.

Etiketler ukrayna abd ab
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yakalanan Rus askerlerinden şoke eden itiraf
Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü: Çocuk tacizcisi eski milletvekili kim ?
Putin'in talimatı dünyayı ayağa kaldırdı! İşte Rusya'nın nükleer silahları
Benzin ve motorine indirim, LPG'ye zam geldi
Muhalefet imzaladı! İşte A'dan Z'ye Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem
Milyonlar Putin'e karşı, Ukrayna için sokakta! Dikkat çeken pankart!
Piyasalar karıştı! Altın, Dolar, Euro'da sert hareketlilik!
Ukrayna'nın işgaline katılan Çeçenistan'ın lideri Kadirov: ''Şok olduk''
Bu sefer seçim değil, geçim anketi sonuçları açıklandı
1977 model Toros'a öyle bir modifiye yaptı ki... Gören dönüp bir daha bakıyor