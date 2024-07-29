Zelenski'den ateşkes açıklaması

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın ülkesine yönelik saldırılarını devam ettirmesi halinde ateşkes çağrılarına olumlu yanıt veremeyeceğini ifade etti. Ayrıca, Kasım ayı sonuna kadar Ukrayna olarak barış için bir eylem planı hazırlayacaklarını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Japonya'nın kamu yayıncısı NHK televizyonu ile yaptığı röportajda ülkesinde devam eden savaşla ilgili gelişmeleri değerlendirdi.

NHK'nin haberine göre, Zelenski, savaşın adil bir şekilde sona ermesi için Ukrayna'ya desteğin ve Rusya'ya baskının sürdürülmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Sabır, destek (Ukrayna'ya) ve diplomatik baskı (Rusya'ya), bunlar savaşın adil bir şekilde sona ermesi için üç faktördür. ABD ve Avrupa ülkeleri birliği korursa, bu ek bir baskı oluşturacak ve Moskova'ya hiçbir şansının olmadığını gösterecek."

Savaşı müzakere yoluyla sona erdirmek konusuna da değinen Zelenski, Rusya'nın Ukrayna topraklarına saldırılarını devam ettirmesi durumunda ateşkes çağrılarına yanıt veremeyeceklerini ifade etti.

"BARIŞ EYLEM PLANI" İÇİN TARİH VERDİ

Zelenski, çeşitli ülkelerle Ukrayna'nın toprak bütünlüğü konularında ayrıntılı görüşmelere başlayacağını aktararak, kasım sonuna kadar barış için bir eylem planı oluşturacağının altını çizdi.

Zelenski, eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump ile telefon görüşmesinde de Ukrayna'da devam eden savaşı ele aldıklarını hatırlatarak, "Sayın Trump Ukrayna hakkında bir şeyler öğrenmek isterse gelip kendisi görebilir veya bana sorabilir." dedi.

G7 üyesi Japonya'nın ülkesine verdiği desteğin önemini vurgulayan Zelenski, "Ukrayna ile güvenlik işbirliği anlaşması imzalayan ilk NATO üyesi olmayan ülke oldu." diye konuştu.