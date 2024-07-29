  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Zelenski'den ateşkes açıklaması

Zelenski'den ateşkes açıklaması

Zelenski'den ateşkes açıklaması
Güncelleme:

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın ülkesine yönelik saldırılarını devam ettirmesi halinde ateşkes çağrılarına olumlu yanıt veremeyeceğini ifade etti. Ayrıca, Kasım ayı sonuna kadar Ukrayna olarak barış için bir eylem planı hazırlayacaklarını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Japonya'nın kamu yayıncısı NHK televizyonu ile yaptığı röportajda ülkesinde devam eden savaşla ilgili gelişmeleri değerlendirdi.

NHK'nin haberine göre, Zelenski, savaşın adil bir şekilde sona ermesi için Ukrayna'ya desteğin ve Rusya'ya baskının sürdürülmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Sabır, destek (Ukrayna'ya) ve diplomatik baskı (Rusya'ya), bunlar savaşın adil bir şekilde sona ermesi için üç faktördür. ABD ve Avrupa ülkeleri birliği korursa, bu ek bir baskı oluşturacak ve Moskova'ya hiçbir şansının olmadığını gösterecek."

Savaşı müzakere yoluyla sona erdirmek konusuna da değinen Zelenski, Rusya'nın Ukrayna topraklarına saldırılarını devam ettirmesi durumunda ateşkes çağrılarına yanıt veremeyeceklerini ifade etti.

"BARIŞ EYLEM PLANI" İÇİN TARİH VERDİ

Zelenski, çeşitli ülkelerle Ukrayna'nın toprak bütünlüğü konularında ayrıntılı görüşmelere başlayacağını aktararak, kasım sonuna kadar barış için bir eylem planı oluşturacağının altını çizdi.

Zelenski, eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump ile telefon görüşmesinde de Ukrayna'da devam eden savaşı ele aldıklarını hatırlatarak, "Sayın Trump Ukrayna hakkında bir şeyler öğrenmek isterse gelip kendisi görebilir veya bana sorabilir." dedi.

G7 üyesi Japonya'nın ülkesine verdiği desteğin önemini vurgulayan Zelenski, "Ukrayna ile güvenlik işbirliği anlaşması imzalayan ilk NATO üyesi olmayan ülke oldu." diye konuştu.

Etiketler Zelenski barış plan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Banu Alkan'ın Safiye Soyman için yayımladığı taziye mesajı tepki çekti Banu Alkan'ın Safiye Soyman için yayımladığı taziye mesajı tepki çekti Kenan Işık hayatını kaybetti Kenan Işık hayatını kaybetti Estetiği abartınca... Adanalı'nın Pınar'ı Tuğçe Özbudak'ı gören tanıyamadı Estetiği abartınca... Adanalı'nın Pınar'ı Tuğçe Özbudak'ı gören tanıyamadı ''Bu nasıl Allah, nasıl Peygamber'' diyen Tuğba Ekinci'ye soruşturma ''Bu nasıl Allah, nasıl Peygamber'' diyen Tuğba Ekinci'ye soruşturma MetroPoll'ün son anketi açıklandı: AK Parti ve MHP seçmeni de muhalefet seçmeniyle aynı fikirde MetroPoll'ün son anketi açıklandı: AK Parti ve MHP seçmeni de muhalefet seçmeniyle aynı fikirde ''Bazı'' memurlara her ay ek ikramiye müjdesi ''Bazı'' memurlara her ay ek ikramiye müjdesi Sözde derneğin, sözde tarikatının, sözde şeyhi tacizden tutuklandı Sözde derneğin, sözde tarikatının, sözde şeyhi tacizden tutuklandı İstanbul'da Ortaköylü kumpircilerin Prens Selmanlı şovuna ceza yağdı İstanbul'da Ortaköylü kumpircilerin Prens Selmanlı şovuna ceza yağdı TFF çalışanından olay itiraf: ''Hamit Altıntop bana bahis oynattı'' TFF çalışanından olay itiraf: ''Hamit Altıntop bana bahis oynattı'' Zabıta dilenci diye yakaladı, aylık kazancı 300 bin TL'nin üzerinde çıktı Zabıta dilenci diye yakaladı, aylık kazancı 300 bin TL'nin üzerinde çıktı
Göl kenarında piknik yapan aileye ''davetsiz misafir'' sürprizi: Sofrayı bırakıp kaçtılar Göl kenarında piknik yapan aileye ''davetsiz misafir'' sürprizi: Sofrayı bırakıp kaçtılar Hayalet şehir turizm merkezi oldu: Turist akınına uğruyor Hayalet şehir turizm merkezi oldu: Turist akınına uğruyor Prof. Dr. Okan Tüysüz'den Bingöl, Bursa, İstanbul ve Tunceli için ''büyük deprem yaklaşıyor' uyarısı Prof. Dr. Okan Tüysüz'den Bingöl, Bursa, İstanbul ve Tunceli için ''büyük deprem yaklaşıyor' uyarısı İstanbul'da yolcu uçağında panik: Hamile yolcu düşük yaptı İstanbul'da yolcu uçağında panik: Hamile yolcu düşük yaptı Chery OMODA 5 PRO Türkiye’de Chery OMODA 5 PRO Türkiye’de Karavan değil, havavan: Türk mucit F-16'dan esinlenerek üretti Karavan değil, havavan: Türk mucit F-16'dan esinlenerek üretti EYT'den yararlanamayanlar için işte erken emekliliğin formülü EYT'den yararlanamayanlar için işte erken emekliliğin formülü Konut piyasası durdu, arsa yatırımı coştu: İşte en çok talep gören bölgeler Konut piyasası durdu, arsa yatırımı coştu: İşte en çok talep gören bölgeler Yıldız futbolcu aldatıldı: Sevgilisi başka bir erkekle kucak kucağa... Yıldız futbolcu aldatıldı: Sevgilisi başka bir erkekle kucak kucağa... 20 kilo veren Berguzar Korel beyaz mayosuyla adeta şov yaptı 20 kilo veren Berguzar Korel beyaz mayosuyla adeta şov yaptı