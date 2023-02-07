Zelenski'den Türkiye'ye yardım kararnamesi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna'nın Türkiye'ye insani yardım sağlamasına ilişkin bir kararname yayımladı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğünde bir deprem, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. 10 ilde toplam can kaybı 3 bin 419'a yükseldi.

7,7 büyüklüğündeki depremi yaklaşık dokuz saat sonra 7, 6 büyüklüğünde bir deprem ve 200'den fazla artçı sarsıntı izledi. Deprem ve artçı sarsıntılar binaları yıkarken, enkaz altında kalan binlerce vatandaş kurtarılmayı beklerken pek çok ülkeden deprem bölgesine destek geldi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de Türkiye'ye insani yardım sağlamasına ilişkin bir kararname yayımladı.

KURTARMA OPERASYONLARINA DESTEK

Kararnamede, "Deprem sonucunda Türkiye Cumhuriyeti'nde ortaya çıkan acil durumun sonuçlarının üstesinden gelinmesine yardımcı olmak amacıyla, Ukrayna Bakanlar Kurulu'nun Türkiye Cumhuriyeti'ne insani yardım sağlanmasını temin etmesi" gerektiği belirtiliyor.

Volodimir Zelenski, dün video konuşmasında, Ukrayna'nın Türkiye'ye şiddetli depremin yol açtığı yıkım alanlarındaki kurtarma operasyonuna destek vermeyi teklif ettiğini söylemişti.