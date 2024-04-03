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Zelensky, seferberlik yaşını 27'den 25'e düşürdü

Zelensky, seferberlik yaşını 27'den 25'e düşürdü
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Zelensky, asker sayısını artırmayı amaçlayan düzenlemeyi imzaladı. İki farklı kararnameyle daha cephe hattının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Ordudaki asker açığını kapatmak isteyen Kiev yönetimi, çareyi seferberlik yaşını düşürmekte buldu.

500 bin yeni askerin cephede "bitkin" haldeki askerlerle değiştirilmesiyle ilgili tartışmalar sıcaklığını korurken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'den hamle geldi.

27'den 25'e düşürdüler

Zelensky, muharebe görevi için seferberlik yaşını 27'den 25'e düşüren yasa tasarısını imzaladı.

Seferber edilebilecek sivil sayısını artıracak bu hamlenin, Ukrayna'nın, Rusya ile savaşta daha fazla askeri güç elde etmesine imkan tanıması bekleniyor.

Kurallara sıkılaştırma kararı

Tasarı, Mayıs 2023'te milletvekilleri tarafından onaylandığından beri Zelensky'nin masasındaydı.

Ukrayna Parlamentosu, kuralların geniş ölçüde sıkılaştırılmasını öngören ayrı bir yasa tasarısını da tartışıyor.

Muafiyet verilenlere yeni sağlık testi

The Guardian'ın aktardığına göre Zelensky ayrıca, engellilik nedeniyle askeri muafiyet verilen erkeklerin yeniden tıbbi değerlendirmeden geçmesini gerektiren ikinci bir yasa tasarısını da imzaladı.

Zelensky'nin imzaladığı üçüncü yasa tasarısı, askerlik hizmetine uygun olanların çevrimiçi bir veritabanını oluşturmayı amaçlıyor.

Daha fazla savaşçı alma girişimi

Bu tasarıların her ikisinin de potansiyel olarak ordunun daha fazla savaşçı sağlamasına yardımcı olabileceğine dikkat çekiliyor.

Etiketler Zelenski seferberlik
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