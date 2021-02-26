2021 yılının ilk dış ticaret açığı açıklandı

Türkiye'nin ihracatı ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2.3 artarak 15 milyar 45 milyon dolar, ithalatı ise yüzde 5.9 azalarak 18 milyar 79 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32.8 azalarak 3 milyar 34 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak 2020'de yüzde 76.5 iken geçen ay yüzde 83.2'ye çıktı.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat ocakta yüzde 1.2 artarak 14 milyar 56 milyon dolara yükseldi.

Ocakta enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 5.2 artarak 14 milyar 46 milyon dolara çıktı.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret fazlası ocakta 9 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 3.1 artarak 28 milyar 102 milyon dolar oldu. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 100.1 olarak kayıtlara geçti.





