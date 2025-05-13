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2025 yılı yaş çay alım fiyatı belli oldu

2025 yılı yaş çay alım fiyatı belli oldu
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Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025 yılı için yaş çay alım fiyatının 25,44 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "2024 yılında yaş çay rekoltesi 1 milyon 430 bin ton olarak gerçekleşmiştir. ÇAYKUR 2024 yılında 49 yaş çay fabrikasında 783 bin ton yaş çay almış olup, bu yıl da ortalama aynı miktarda alım yapmayı hedeflemektedir. 2024 yılında 19 TL olan yaş çay bedeli 2025 yılı için 25,44 TL olarak belirlenmiştir. Üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını dileriz" denildi. 

DHA

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Etiketler tarım ve orman bakanlığı yaş çay alım fiyatı çaykur
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