29 yıllık vergi avantajı sessiz sedasız iptal edildi

Maliye ve Hazine Bakanlığı, 28 Aralık'ta çıkan yasa ile Danıştay kararına rağmen götürü gider uygulamasını iptal etti.

Danıştay'ın daha önce iptal kararını yürürlükten kaldırdığını hatırlatan Ekonomim yazarı Abdullah Tolu, Maliye Bakanlığı'nın bu karara uymak yerine başka bir yasayla uygulamayı yürürlükten kaldırmasının ihracatı etkileyeceğini belirtti.

Götürü gider uygulamasının kaldırılmasının ihracat ya da yurt dışında inşaat, taşımacılık gibi faaliyetleri olan vergi mükellefleri için zorluk yaratacağını söyleyen Abdullah Tolu, yazısında şunları kaydetti:

"29 yıllık düzenleme sessiz sedasız yürürlükten kalktı!

Evet, ihracat, yurt dışında inşaat, onarma, montaj ve taşımacılık faaliyetlerinde bulunan mükelleflere sağlanan yüzde 5 götürü gider yazma avantajı sessiz sedasız yürürlükten kaldırıldı. İşin enteresan ve şaşırtıcı tarafı ise, söz konusu vergi avantajından yararlanan sektörlerden hiç ses çıkmadı!

Söz konusu düzenleme 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren elde edilen gelir ve kazançlara uygulanmak üzere 28 Aralık 2023 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırıldığından, ihracat, yurt dışında inşaat, onarma, montaj ve taşımacılık faaliyetlerinde bulunan mükellefler 2024 ve sonrasında artık binde 5 götürü gider uygulamasından yararlanamayacaklar.

Yani, ihracat, yurt dışında inşaat, onarma, montaj ve taşımacılık faaliyetlerinde bulunan mükellefler binde 5 götürü gider uygulamasından son kez 2023 yılı/hesap dönemi gelir ve kazançları için faydalanabilecekler.

Bakalım 2024’de vergi avantajı sağlayan hangi istisna, muafiyet ve indirimlere veda edeceğiz?"

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