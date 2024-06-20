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4 merkez bankasından faiz kararı

4 merkez bankasından faiz kararı
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İngiltere, İsviçre, Norveç ve Brezilya'nın merkez bankaları faiz kararlarını açıkladı. İsviçre faiz indirirken, diğer merkez bankaları faizi sabit tuttu.

Önde gelen merkez bankaları peş peşe faiz kararlarını açıkladı.

Bazı merkez bankalarının faiz kararı beklentilere paralel olurken, bazı bankalar ise aldıkları para politikası kararlarıyla piyasaları şaşırttı.

İNGİLTERE

İngiltere Merkez Bankası (BoE) 4 Temmuz'ta yapılacak genel seçimler öncesinde politika faizini 16 yılın zirvesi olan yüzde 5,25'te sabit tuttu.

Ekonomistler de politika faizinin sabit tutulmasını bekliyorlardı.

Ülkede enflasyon üç yıl sonra ilk kez yüzde 2 hedefine gelmesine rağmen BoE Başkanı Andrew Bailey, enflasyonun yüzde 2'lik hedefe yaklaşmasının "iyi haber" olduğunu fakat faizleri düşürmek için henüz çok erken olduğunu belirtti.

İSVİÇRE

İsviçre Merkez Bankası (SNB) politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 1,25'e indirdi.

Ekonomistlerin beklentisi faizin yüzde 1,50 seviyesinde tutulacağı yönündeydi.

SNB, mart ayında beklenmedik bir kararla politika faizini 25 baz puan düşürerek sıkı para politikasını gevşetmeye başlayan ilk büyük merkez bankası olmuştu.

NORVEÇ

Norveç Merkez Bankası, politika faizini beklentilere paralel olarak 16 yılın zirvesi olan yüzde 4,5'te sabit tuttu.

Banka, 2025'te faiz indirimine başlanmasının beklendiğini açıkladı.

BREZİLYA

Brezilya Merkez Bankası, üst üste yedi toplantı devam ettiği faiz indirim sürecine ara verdi.

Banka, politika faizini beklentilere paralel yüzde 10,5 seviyesinde sabit bıraktı.

Etiketler Merkez Bankası İngiltere isviçre norveç brezilya
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