ABD Merkez Bankası FED faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) faizleri değiştirmedi ve politika faizini yüzde 0 - 0.25 aralığında tuttu

ABD Merkez Bankası (Fed) iki gündür devam eden Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantılarının ardından faizleri sabit bıraktı ve varlık alım programını da değiştirmedi.

ABD Merkez Bankası, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) faizleri değiştirmedi ve politika faizini yüzde 0 - 0.25 aralığında tuttu.

FED yetkilileri 2023 bitmeden iki faiz artırımı yapmayı öngörüyor.

FED yetkililerinin daha önceki öngörülerinin medyanlarında merkez bankasının en az 2023 sonuna kadar faiz artırımı yapmayacağı görülüyordu. Şimdi FOMC yetkililerinin tahminleri aşılamanın hızı ile gelen iyileşmeye bağlı olarak 2023'ün sonuna kadar iki faiz artırımı olacağı şeklinde.

FED, 2021 ve 2022 için faiz öngörüsünü de sabit bıraktı

FED'in açıkladığı "Ekonomik Projeksiyon Raporu"na göre, bu yıl ve gelecek yıl için faiz tahminleri bir önceki raporda olduğu gibi yüzde 0,1 seviyesinde kaldı. Fed yetkilileri 2023 sonu için faiz tahminini yüzde 0,1'den yüzde 0,6'ya yükseltti.

Fed yetkililerinin uzun dönem faiz tahmini yüzde 2,5 seviyesinde bulunuyor.