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ABD'de büyüme rakamları açıklandı

ABD'de büyüme rakamları açıklandı
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ABD Ticaret Bakanlığı, ABD ekonomisinin yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 2,8 büyüdüğünü açıkladı.

ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz-eylül dönemine ait Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verisine ilişkin ikinci tahminleri açıkladı. Buna göre, ABD'de GSYH, bu yılın üçüncü çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 2,8 arttı.

Geçen ay yayımlanan öncü verilerde de ABD ekonomisinin üçüncü çeyrekte yüzde 2,8 büyüdüğü öngörülmüştü.

Ülke ekonomisi, 2024'ün ilk çeyreğinde yüzde 1,4, ikinci çeyreğinde yüzde 3 büyüme performansı göstermişti.

ABD ekonomisinin yılın üçüncü çeyreğindeki büyümesinde, tüketici harcamaları, ihracat, federal hükümet harcamaları ve konut dışı sabit yatırımlardaki yükseliş etkili oldu.

Etiketler abd büyüme gsyh
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