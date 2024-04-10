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ABD'de enflasyon beklentileri aştı

ABD'de enflasyon beklentileri aştı
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ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda ise yüzde 3,5 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti

Piyasaların merakla beklediği ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi açıklandı. Buna göre enflasyon martta  aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda ise yüzde 3,5 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Enflasyonun yıllık bazda yüzde 3,4, aylık bazda yüzde 0,3 yükselmesi bekleniyordu. Aylık artışa en yüksek katkı barınma ve enerji fiyatlarından geldi.

Gıda ve enerji kalemlerinin hariç tutulduğu çekirdek tüketici fiyat endeksi, geçen aya göre yüzde 0,4 arttı. Çekirdek enflasyon yıllık bazda yüzde 3,8 oranında sabit kaldı.

Analistlere göre veriler, enflasyonun kontrol altına alınmasına yönelik çabaların yavaşladığına işaret etti.

Güçlü işgücü piyasasının hane halkı talebini desteklediğini belirten analistler, Fed'in faiz indirimine başlamak için daha fazla kanıt görmek isteyebileceğini belirtti.

Ülkede tüketici fiyatları şubat ayında yıllık bazda yüzde 3,2 yükseliş kaydetmişti.

PİYASALARDA SON DURUM

Enflasyon rakamlarının ardından dolar endeksi yükseliş kaydetti. Dolar endeksi, yüzde 0,64 yükselişle 104.6 civarına yükseldi.

Doların yükselişi altına güç kaybettirdi. Altının onsu yüzde 0,61 düşüşle 2 bin 338 dolardan işlem gördü.

Kripto paralar gibi riskli varlıklarda da satışlar hızlandı. Bitcoin, yüzde 2'ye yakın değer kaybıyla 68 bin doların altını test etti. Ethereum ise 3 bin 440 dolar civarında alıcı buldu.

Etiketler abd enflasyon rakamları TÜFE
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