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ABD'de işsizlik rakamları açıklandı

ABD'de işsizlik rakamları açıklandı
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ABD'de tarım dışı istihdam Nisan ayında beklentilerin üzerinde artış kaydetti. İşsizlik oranı ise yüzde 3.4 ile 54 yılın en düşük seviyesine indi.

Piyasaların merakla beklediği veri açıklandı.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, nisan ayında tarım dışı istihdam nisan ayında 180 binlik beklentiye karşın 253 bin artış gösterdi.

54 YILIN EN DÜŞÜK İŞSİZLİK RAKAMI

İşsizlik oranı yüzde 3,5'ten yüzde 3,4'e geriledi. ABD'de işsizlik oranı böylece 1969'dan beri en düşük düzeye indi.

İş gücüne katılım nisan ayında yüzde 62,6 ile değişiklik göstermedi.​

SAATLİK KAZANÇLAR BEKLENTİYİ AŞTI

Enflasyon için önemli bir gösterge olan ortalama saatlik kazançlar, yüzde 0,3'lük artış beklentisine karşın yüzde 0,5 arttı. Yıllık bazda ücretler yüzde 4,2 artış beklentisinin üzerinde yüzde 4,4 arttı.

Etiketler abd işsizlik rakamları tarım dışı istihdam
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