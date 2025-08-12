ABD'de kritik enflasyon rakamları açıklandı

ABD'de tüketici fiyatları temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,7 artış gösterdi.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre ülkede tüketici fiyatları temmuz ayında yıllık bazda yüzde 2,7 artış kaydetti. Piyasanın artış beklentisi yüzde 2,8 seviyesinde ölçülürken haziran ayında enflasyon yıllık bazda yüzde 2,7 artış göstermişti.

Öte yandan, tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 0,2 artış kaydetti. Piyasanın veriye ilişkin beklentisi de aylık yüzde 0,2 artış gerçekleşmesi yönündeydi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararlarında oldukça sık bahsettiği Çekirdek TÜFE ise aylık ve yıllık bazda sırasıyla yüzde 0,3 ve yüzde 3,1 artış gösterdi. Veriye ilişkin beklenti, aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3 artış gerçekleşmesi yönündeydi.