  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. ABD'den petrol fiyatlarına müdahale! Brent petrolün varil fiyatı sert düştü

ABD'den petrol fiyatlarına müdahale! Brent petrolün varil fiyatı sert düştü

ABD'den petrol fiyatlarına müdahale! Brent petrolün varil fiyatı sert düştü

ABD'nin stratejik petrol rezervinden günde 1 milyon varil petrolün piyasaya sürülmesine izin vermesinin ardından petrol fiyatlarında düşüş devam ediyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişimi nedeniyle uçuşa geçen petrol fiyatları ABD'nin hamlesiyle geri çekilmeye başladı. ABD Başkanı Joe Biden, benzin fiyatlarını düşürmek için düğmeye bastı. Biden, "Stratejik petrol rezervinden gelecek 6 ay için günde 1 milyon varilin, 180 milyon varilin üzerinde petrolün serbest bırakılmasına izin veriyorum" dedi. 

ABD'nin hamlesinin ardından brent petrol fiyatları düşüşe geçti. 1 Nisan 2022 brent petrol varil fiyatı 104 dolar seviyesine geriledi. 

Benzine de indirim geliyorBenzine de indirim geliyorGüncel

 

Etiketler petrol fiyatları brent petrol petrol varil fiyatı abd
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Zam'aydın Türkiyem! Elektrikte beklenen zam geldi !
Şeyma Subaşı ve Hakan Sabancı yine yakalandı
Adana'da korkutan deprem
Tanju Özcan Suriyelileri geri göndermek için planını açıkladı
Türkiye'yi terk eden ünlü oyuncu yeni imajıyla şaşırttı
İndirim sırası benzinde! TL, TL zamlandı, kuruş kuruş indirim geldi
Merve Boluğur'un mayolu pozu sosyal medyayı salladı: Bu iyice kendini kaybetti
Yine geriledik... İşte A Milli Takımımızın FIFA sıralamasındaki yeni yeri
Erdoğan aşığı Ethem Sancak: ''Biz Amerika’nın desteğiyle iktidara geldik''
Zafer Partisi lideri Özdağ'dan canlı yayına damga vuran çıkış