ABD'den petrol fiyatlarına müdahale! Brent petrolün varil fiyatı sert düştü

ABD'nin stratejik petrol rezervinden günde 1 milyon varil petrolün piyasaya sürülmesine izin vermesinin ardından petrol fiyatlarında düşüş devam ediyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişimi nedeniyle uçuşa geçen petrol fiyatları ABD'nin hamlesiyle geri çekilmeye başladı. ABD Başkanı Joe Biden, benzin fiyatlarını düşürmek için düğmeye bastı. Biden, "Stratejik petrol rezervinden gelecek 6 ay için günde 1 milyon varilin, 180 milyon varilin üzerinde petrolün serbest bırakılmasına izin veriyorum" dedi.

ABD'nin hamlesinin ardından brent petrol fiyatları düşüşe geçti. 1 Nisan 2022 brent petrol varil fiyatı 104 dolar seviyesine geriledi.