ABD'li banka TCMB'nin faiz kararı öncesi tahminini açıkladı

ABD merkezli yatırım bankası JPMorgan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi tahminini güncelledi.

ABD'li yatırım bankası JP Morgan, TCMB'nin eylül ve ekimdeki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantılarındaki faiz artırım beklentisini yükseltti.

Banka, 250'şer baz puan olan beklentisini her bir toplantı için 500 baz puana çıkardığını açıkladı.

Buna göre banka, mali harcama planı ve artan enflasyon ışığında, TCMB'nin faiz oranını gelecek iki ayda toplamda 1000 baz puan artıracağını tahmin etti.

Banka yayımladığı araştırma notunda ise, "Şu anda faiz artırımlarının önden yüklemeli olacağını tahmin ediyoruz: Öngörülen mali gevşeme ve yukarı yönlü enflasyon sürprizleri hesaba katıldığında, önceki 250'şer baz puanlık artış tahmini yerine, eylüldeki PPK toplantısında 500 baz puan ve ekimdeki PPK toplantısında 500 baz puan artırım bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

JP Morgan, yüzde 35'lik yıl sonu faiz tahmini ve yüzde 45'lik 2024 sonu faiz tahminine yönelik ise "yukarı yönlü risklerin" olduğunu ekledi.

TCMB, ağustos toplantısında beklentilerin çok üstünde 7,5 puan artış yaparak politika faizini yüzde 25'e çıkarmıştı. TCMB'nin bir sonraki toplantısı 21 Eylül'de gerçekleşecek.