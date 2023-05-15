DİSK Birleşik Metal-İş Araştırma Sınıfı, BİSAM Nisan 2023 açlık ve yoksulluk sınırı rakamları açıklandı. Açıklanan raporla "sağlıklı beslenmenin günlük maliyeti" de belli oldu.

DİSK Birleşik Metal-İş Araştırma Sınıfı (BİSAM) nisan ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı rakamlarını güncelledi.

BİSAM, nisan ayında 4 kişilik bir ailenin sağlıklı ve yeterli beslenebilmesi için hesaplanan açık sınırının 9 bin 814 lira, yoksulluk sınırının ise 33 bin 948 lira olduğunu duyurdu.

Araştırmada her bir fert için sağlıklı beslenmenin günlük gereksinimi ise 327 lira olarak belirtildi.

Araştırmaya göre Nisan 2023’de günlük harcamalarda en yüksek maliyet grubu 114,78 lirayla süt ve süt ürünlerinde gerçekleşti.

Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarı 70,05 lira, sebze ve meyve için yapılması gereken günlük harcama tutarı ise 54,93 liraya ulaştı.

Ekmek için yapılması gereken harcama tutarı günlük 23,4 liraya, katı yağ ve sıvı yağ ise 19,19 liralık masraf yapılması gereken ürün grupları olarak kayıtlara geçti.

Yumurta için 7,81, şeker, bal, reçel ve pekmez için ise 9,13 lira harcama yapılması gerektiği ifade edildi.